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شاب يشنق نفسه لفشله الزواج من ابنة خالته فى أبو النمرس

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:59 م
شاب يشنق نفسه لفشله الزواج من ابنة خالته فى أبو النمرس مشنقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتحر شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية، بعد فشله الزواج بابنة خالته فى أبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه فى قرية تابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يبلغ من العمر 17 عاما، شنق نفسه بغرفته، لمروره بأزمة نفسية، حيث كان يرغب فى الزواج من ابنة خالته، إلا أن أسرتها رفضت ارتباطه بها، لصغر سنه، ولكونه غير مناسب لها، مما دفعه للانتحار، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


انتحار شاب

ازمة نفسية

ابو النمرس

امن الجيزة

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