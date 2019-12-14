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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم السبت 14-12-2019

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:02 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم السبت 14-12-2019 الريال السعودى - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم السبت 14-12-2019، سجل سعر الدولار الأمريكى نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.

 

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالًا، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986


الريال السعودى

الدولار الامريكى

السعودية

الدولار

اخبار الاقتصاد

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