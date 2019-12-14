كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم السبت 14-12-2019، سجل سعر الدولار الأمريكى نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالًا، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986