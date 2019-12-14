رئيس حى المنتزة يتابع أعمال الرصف بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور ياسر الجندي، رئيس حى ثان المنتزه بالإسكندرية، أعمال الرصف واستكمال أعمال صب بردورات الأرصفة بشارع معهد أبوقير العالى وشارع مساكن الشباب بطوسون.

وقال بيان صادر عن حى المنتزة، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ الحى لرفع كفاءة الطرق والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات وذلك لرفع المعاناه عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

من جهه أخرى و تحت إشراف الدكتور ياسر الجندى ، رئيس حى ثان المنتزه ، قام مدير إدارة الأزمات بالحي، بالكشف عن شنيشة أمطار ورفع مستوى منسوبها وذلك بشارع بورسعيد الرئيسى بمنطقة طوسون، و تأتى تلك الأعمال ضمن الإهتمام برفع كفاءة شنايش ومطابق الصرف الصحى إستعدادا لإستقبال النوات القادمة.

فيما شارك حى المنتزة فى مبادرة لتجميل مستشفى أبوقير العام، و ذلك تحت رعاية الدكتور علاء عثمان وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت شعار "يوم فى حب مصر".

و شارك بفعاليات المبادرة الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه وممثلى الإدارات المعنية بالحي، وممثلى شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، بوجود لفيف من القيادات وممثلى المجتمع المدني، واشتملت المبادرة على القيام بأعمال عديدة منها أعمال الصيانة والتجميل ورفع المخلفات.