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رئيس "القوات اللبنانية" يرفض تشكيل حكومة مختلطة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:34 م
رئيس "القوات اللبنانية" يرفض تشكيل حكومة مختلطة سمير جعجع
إيمان حنا

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رفض سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، اليوم السبت، تشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين، مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة، وفق سكاى نيوز.

 

وأضاف جعجع "لا حل إلا بحكومة اختصاصيين، وهذا ما سيترجم بكل مواقفنا السياسية، وسنشارك بالاستشارات النيابية، والقرار النهائي بشأن التسمية سيتخذ باجتماع تكتل الجمهورية القوية".

 

يذكر أن المحادثات بين الأطراف الرئيسية في لبنان تواجه طريقا مسدودا منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر، وسط احتجاجات ضخمة ضد النخبة الحاكمة التي تشوبها منذ فترة طويلة انقسامات طائفية وسياسية.

 

وجعل الحريري، السياسي السني البارز والحليف للغرب، عودته مشروطة بأن يكون على رأس حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط.


لبنان

ازمة لبنان

القوات اللبنانية

جعجع

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