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رئيس البرلمان العربى يُهنئ الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:00 ص
رئيس البرلمان العربى يُهنئ الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون
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هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أول أمس الخميس . 
 
وأعرب رئيس البرلمان العربي، فى بيان له اليوم السبت، عن خالص تهنئته للجزائر رسمياً وشعبياً بنجاح الانتخابات الرئاسية، والتى أسفرت عن فوز عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية. 
 
وبارك رئيس البرلمان، الرئيس المنتخب على الثقة الكبيرة التى حصل عليها من الشعب الجزائري، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهامه الرئاسية، مثمنًا الوعى الكبير الذى تحلى به الشعب الجزائرى فى الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.
 

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عبد المجيد تبون

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