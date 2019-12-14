تحصين 77 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

حيث كشف التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها، قد بلغ 77 ألف و391 رأس، بواقع 65 ألف و808 من الأبقار، و10 آلاف و736 من الجاموس، و730 من الأغنام، و117 من الماعز، وذلك منذ بداية الحملة وحتى الخميس الماضي، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.

وأكد المحافظ، على أهمية استجابة المواطنين للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والإقبال على تحصين الماشية ، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية،من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشدداً على ضروررة استمرار الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة.