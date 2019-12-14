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تحصين 77 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:21 م
تحصين 77 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف تحصين ماشية - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام  سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في الـ 23 نوفمبر الماضي، وتستمر على مدار شهر كامل بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية

حيث كشف التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها، قد بلغ 77 ألف و391 رأس، بواقع 65 ألف و808 من الأبقار، و10 آلاف و736 من الجاموس، و730 من الأغنام، و117 من الماعز، وذلك منذ بداية الحملة وحتى الخميس الماضي، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.

وأكد المحافظ، على أهمية استجابة المواطنين للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والإقبال على تحصين الماشية ، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية،من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشدداً على ضروررة  استمرار الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة. 

 


 

 


بني سويف

محافظ بني سويف

الحمى القلاعية

تحصين الماشيه

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