سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


النشرة المرورية

محاور القاهرة و الجيزة

ميدان عبد المنعم رياض

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:30 ص

طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:47 ص

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:45 ص

طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:22 ص

المرور تضبط 5923 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 01:19 م

سقوط 34 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 10:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة