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المبعوث الأمريكى لإيران: واشنطن مازالت منفتحة للحوار مع طهران

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:33 م
المبعوث الأمريكى لإيران: واشنطن مازالت منفتحة للحوار مع طهران بريان هوك المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران
واشنطن /أ ش أ/

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قال المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران بريان هوك، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة بشأن الحوار مع إيران، وذلك رغم استمرار واشنطن تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد طهران.

وأضاف هوك - فى تصريحات لوكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية - أن إيران لا تزال تشكل تهديدا على السلام والأمن العالمي، فمن المعروف - بشكل واسع - أن إيران كانت وراء الهجوم على المنشآت النفطية فى السعودية خلال سبتمبر الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد إيران لدفعها إلى إنهاء ممارساتها العدوانية والمزعزعة لاستقرار المنطقة مثل الحروب بالوكالة فى اليمن.


المبعوث الأمريكى لإيران

إيران

واشنطن

طهران

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