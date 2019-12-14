سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 07:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الروس يكتشفون 4 جزر مرجانية جديدة فى البحر الأحمر

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 ص
الروس يكتشفون 4 جزر مرجانية جديدة فى البحر الأحمر البحرية الروسية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اكتشف أفراد طاقم سفينة "دونوزلاف" الهيدروغرافية الروسية (للأرصاد البحرية) 4 جزر غير معروفة سابقا في البحر الأحمر وذلك خلال بعثة علمية حققوها في البحار الأسود والمتوسط والأحمر.
 
وقد تم تسليم نتائج الدراسة إلى إدارة الخرائط التابعة لقيادة البحرية الروسية.
 
وقالت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن قيادة أسطول البحر الأسود إن البحارة الروس اكتشفوا جزرا مرجانية في البحر الأحمر.  وأضافت أن السفن الروسية كانت قد درست في المرة الأخيرة تلك المنطقة عام 1911 ومن غير المستبعد أن تشكلت منذ ذلك الحين في البحر جزر مرجانية جديدة.
 
أما البعثة الهيدروغرافية الحالية فأدت إلى تحديث الخرائط البحرية في المنطقة.
 
يذكر أن سفينة "دونوزلاف" الروسية قطعت مسافة 5.5 ألف ميل بحري ودرست مياها تقدر مساحتها بنحو 7 آلاف كيلومتر مربع في البحار الأسود والمتوسط والأحمر.
 
وأوضحت الوكالة أن السفينة مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة للأرصاد الرادارية والجوية والبيئية، بالإضافة إلى زورقين. أما طاقمها فيضم 52 فردا.

دونوزلاف

البحر الاحمر

قيادة البحرية الروسية

البعثة الهيدروغرافية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة