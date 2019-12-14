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التصريح بدفن جثتين لشابين فى الجيزة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:27 م
التصريح بدفن جثتين لشابين فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة فى

جنوب الجيزة

 بدفن جثة شاب انتحر شنقا لمروره بأزمة نفسية، بعد فشله الزواج بابنة خالته فى أبو النمرس.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يبلغ من العمر 17 عاما، شنق نفسه بغرفته، لمروره بأزمة نفسية، حيث كان يرغب فى الزواج من ابنة خالته، إلا أن أسرتها رفضت ارتباطه بها، لصغر سنه، ولكونه غير مناسب لها، مما دفعه للانتحار.
 
وصرحت النيابة بدفن جثة شاب لقى مصرعه داخل مسكنه بإحدى قرى أبو النمرس، بسبب مروره بأزمة نفسية.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية تابعة لدائرة مركز أبو النمرس.
 
 
 
 

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