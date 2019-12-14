الإدارة الامريكية تعتزم رفع رسوم استيراد المنتجات البلجيكية

كتب: أحمد علوى

تعتزم الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم استيراد مرتفعة على المنتجات الأوروبية وخاصة البلجيكية مثل الحلويات والجبن ، وفقاً لوسائل الإعلام البلجيكية.

ومن جانبها صادقت منظمة التجارة العالمية (WTO)، على الخطة الأمريكية لرفع الرسوم رداً على الإعانات الممنوحة لشركة إير باص الأوروبية لصناعة الطائرات.

وقدرت منظمة التجارة العالمية منذ شهر أكتوبر أنه يمكن للولايات المتحدة فرض ضرائب على المنتجات الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.

وتم تحديد المنتجات التى سيفرض عليها رفع الرسوم وهى مثل الفطائر البلجيكية والويسكي الأيرلندى والاسكتلندي والجبن مثل شيدر أو البارميزان أو إيمنتال ، ومن المتوقع أن تصل نسبة الضرائب إلى 100%، قد يتم زيادة أسعار المنتجات الأخرى التي كانت موجودة بالفعل في القائمة، وتجري عملية تشاور في واشنطن سوف تتخذ الولايات المتحدة بعد ذلك قرارًا نهائيًا.