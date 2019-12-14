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مرشحين لمشروع 100 عالم..

الأوقاف: 29 ناجحا فى اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الوزارة

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:15 م
الأوقاف: 29 ناجحا فى اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الوزارة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الناجحين من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات الذين لهم حق التقدم لمشروع (مائة عام )، حيث تعلن الأوقاف لاحقا عن موعد استكمال برنامج الحاسب الآلى للذين لم يستكملوه .

1.      عبير أنور محمد خيري الرافعي جيد جدا
2.      وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم جيد جدا
3.      أحمد حامد حسن علي إسكندر جيد جدا
4.      مرفت عزت محمد عثمان جيد جدا
5.      جيهان ياسين يوسف محمود جيد جدا
6.      أيمن حسيني عطية سليم جيد جدا
7.      يمنى محمد أبو النصر مقدم جيد جدا
8.      عبد الرحيم رضوان محمد وزير جيد جدا
9.      نيفين حسن أنور أحمد مختار جيد جدا
10.       محمود ربيع حسام الدين جيد جدا
11.       حنان متولي توفيق يوسف جيد جدا
12.       محمد أحمد خليفة حسن جيد
13.       محمد يوسف بدري أحمد جيد
14.       عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى جيد
15.       حاتم أحمد محمد إسماعيل جيد
16.       راوية عبد المنعم محمد خليل جيد
17.       محمد رمضان حسيني محمد جيد
18.       أحمد محمد أحمد القلعي جيد
19.       محمد مصطفى عبد الفضيل سالم جيد
20.       أحمد محمد محمد معوض مزروع جيد
21.       عبد الرحمن عبد الرحمن خميس جيد
22.       دينا محمد حسن الجدامي جيد
23.       أحمد محمد أحمد علوان جيد
24.       على عبد الجليل السيد الشوني جيد
25.       شعبان محمد حزين مطاوع جيد
26.       السيد محمد السيد عبد اللطيف جيد
27.       هاني حمادة علي عبد العزيز جيد
28.       محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل حري جيد
29.       محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد جيد

 

 


مشروع مائة عام

وزارة الأوقاف

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة

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