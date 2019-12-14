الأوقاف: 29 ناجحا فى اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الناجحين من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات الذين لهم حق التقدم لمشروع (مائة عام )، حيث تعلن الأوقاف لاحقا عن موعد استكمال برنامج الحاسب الآلى للذين لم يستكملوه .
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|عبير أنور محمد خيري الرافعي
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|وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم
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|أحمد حامد حسن علي إسكندر
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|مرفت عزت محمد عثمان
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|جيهان ياسين يوسف محمود
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|أيمن حسيني عطية سليم
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|يمنى محمد أبو النصر مقدم
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|عبد الرحيم رضوان محمد وزير
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|نيفين حسن أنور أحمد مختار
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|محمود ربيع حسام الدين
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|حنان متولي توفيق يوسف
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|محمد أحمد خليفة حسن
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|محمد يوسف بدري أحمد
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|عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى
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|حاتم أحمد محمد إسماعيل
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|راوية عبد المنعم محمد خليل
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|محمد رمضان حسيني محمد
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|أحمد محمد أحمد القلعي
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|محمد مصطفى عبد الفضيل سالم
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|أحمد محمد محمد معوض مزروع
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|عبد الرحمن عبد الرحمن خميس
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|دينا محمد حسن الجدامي
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|أحمد محمد أحمد علوان
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|على عبد الجليل السيد الشوني
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|شعبان محمد حزين مطاوع
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|السيد محمد السيد عبد اللطيف
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|هاني حمادة علي عبد العزيز
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|محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل حري
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|محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد
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