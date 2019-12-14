الأوقاف: 29 ناجحا فى اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الوزارة

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الناجحين من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات الذين لهم حق التقدم لمشروع (مائة عام )، حيث تعلن الأوقاف لاحقا عن موعد استكمال برنامج الحاسب الآلى للذين لم يستكملوه .