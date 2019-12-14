الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعامل بسوهاج والشرقية لانتمائهما لجماعة متطرفة

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة ماهر محمد عيد عبد المنعم فنى رابع بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، وذلك لانقطاعه عن العمل، ومن تاريخه أصبح لا علاقة له بمستشفى الدعاة ولا بأى جهة من جهات الأوقاف.

وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمة كل من: "أحمد صبحى مصطفى محمد مجاهد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية عبد الغفار عبد اللاه سرور أحمد – عامل مسجد بمديرية أوقاف سوهاج" لانتمائهم للجماعات المتطرفة.