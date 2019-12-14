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الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعامل بسوهاج والشرقية لانتمائهما لجماعة متطرفة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:41 م
الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعامل بسوهاج والشرقية لانتمائهما لجماعة متطرفة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت

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أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة ماهر محمد عيد عبد المنعم فنى رابع بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، وذلك لانقطاعه عن العمل، ومن تاريخه أصبح لا علاقة له بمستشفى الدعاة ولا بأى جهة من جهات الأوقاف.

وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمة كل من: "أحمد صبحى مصطفى محمد مجاهد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية عبد الغفار عبد اللاه سرور أحمد – عامل مسجد بمديرية أوقاف سوهاج" لانتمائهم للجماعات المتطرفة.

 

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أى منهما من العمل بالمساجد على أى نحو كان أو إمامة المصلين أو صعود المنبر أو إلقاء الدروس، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية ومديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

 

وشددت الوزارة، على أنها لن تتهاون فى إنهاء خدمة أى شخص يثبت انتماؤه لأى جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة فى حق الوطن، وأنها تسلك فى ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية فى ذلك.

 


وزارة الاوقاف

الانتماء للجماعات

أوقاف الشرقية

أوقاف سوهاج

صعود المنبر

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