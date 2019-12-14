اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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الرئيس السيسى يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة





السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور





التضامن تتسلم الطفل مروان صاحب واقعة التعذيب على وسائل التواصل





محكمة سودانية تدين البشير وتأمر بإيداعه مؤسسة إصلاحية عامين ومصادرة أمواله





فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم





الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة





تقارير دولية تكشف انتهاكات أردوغان ضد الصحافة فى تركيا





ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام





ليفربول يهزم واتفورد بأقدام محمد صلاح ويبتعد بصدارة البريميرليج.. فيديو





بعد مريم عامر منيب.. نبيلة حميد الشاعرى على نهج والدها فى الغناء.. فيديو