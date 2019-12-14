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اشتباكات وتدافع فى بيروت بين المتظاهرين وعناصر الشغب وقوى الأمن

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 م
اشتباكات وتدافع فى بيروت بين المتظاهرين وعناصر الشغب وقوى الأمن عناصر من الشرطة اللبنانية
بيروت /أ ش أ/

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شهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم السبت، توترا كبيرا واشتباكات واسعة وتدافعا فى مناطق متفرقة، تخللتها عمليات كر وفر وإطلاق قنابل مسيلة للدموع وألعاب نارية، لاسيما أمام مقر مجلس النواب بساحة النجمة، وفى محيط مركز الاحتجاجات بساحتى رياض الصلح والشهداء من اتجاه جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) على نحو أضطر معه الجيش اللبنانى إلى الدفع بتعزيزات كبيرة من الأفراد والآليات العسكرية لإيقاف الاشتباكات وتأمين مقر البرلمان.

وكانت مجموعات تضم عناصر شغب وملثمين من مناصرى حزب الله وحركة أمل حاولت اقتحام مركزى الاحتجاجات فى وسط العاصمة، قادمين من منطقة (خندق الغميق) غير أن قوات مكافحة الشغب تصدت لهم وحالت دون اقتحامهم لساحتى الاعتصام.

واستخدمت المجموعات التى حاولت اقتحام مراكز الاحتجاجات، كميات كبيرة من الحجارة، والألعاب النارية المفرقعة، والإطارات المشتعلة، ضد القوى الأمنية، التى أضطرت إلى الرد وإطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع صوبهم، لحملهم على التفرق فى مواجهات استمرت لنحو ساعتين متتاليتين.

من ناحية أخرى .. نظم المتظاهرون احتجاجات أمام مقر مجلس النواب اعتراضا على الاستشارات النيابية الملزمة التى ستجرى بعد غد الاثنين لتسمية رئيس جديدة للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، معلنين رفضهم إعادة استنتساخ الحكومة المستقيلة مجددا.

وحاول عدد من الأفراد اقتحام أحد الحواجز الأمنية باتجاه المجلس النيابي، وهو الأمر الذى قامت معه قوات مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب، بدفع المتظاهرين جميعا مستخدمين العصى والدروع، وكذلك إطلاق وابل كثيف من القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع وطاردت المتظاهرين وأبعدتهم عن مقر المجلس.

ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة - لا تزال مستمرة حتى الان - بالإضافة إلى عمليات كر وفر بين المتظاهرين من جهة، وقوات مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب من جهة أخرى وذلك فى نطاق ساحتى النجمة والشهداء.

 


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