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خالد صلاح
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إعادة تشغيل محطتى مياه شطورة والسكساكا بعد مرور بقعة الزيت المتسربة بنيل سوهاج

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:57 م
إعادة تشغيل محطتى مياه شطورة والسكساكا بعد مرور بقعة الزيت المتسربة بنيل سوهاج مطابقة مياه المأخذ للمواصفات
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إعادة تشغيل محطة مياه شطوره السطحية بمركز طهطا فى تمام السابعة من صباح اليوم ومحطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما فى تمام الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم بعد مرور بقعة الزيت المتسربة بمياه نهر النيل.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه استمر ضخ المياه للمواطنين، حيث تم إيقاف طلمبات سحب المياه من نهر النيل وتم الاعتماد على الخزان الأرضى بالمحطات المتوقفة هذا بالإضافة إلى تشغيل محطات المياه الارتوازية لتوفير احتياجات المواطنين من المياه.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن جميع محطات مياه الشرب بسوهاج تعمل بكامل طاقتها ويتم ضخ المياه بصورة طبيعية للمواطنين فى كافة قرى ومدن المحافظة ويتم مراقبة مآخذ محطات المياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.


سوهاج

مجطة مياه سوهاج

بقعة زيت

شركة مياه الشرب بسوهاج

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