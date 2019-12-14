سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أ ش أ: طهران تبدى استعدادها لتبادل جميع المحتجزين مع واشنطن

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:09 م
أ ش أ: طهران تبدى استعدادها لتبادل جميع المحتجزين مع واشنطن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم السبت، استعداد بلاده لتبادل جميع المحتجزين مع الولايات لمتحدة.
 
وقال، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى مدينة "تبريز" الإيرانية، بثته وكالة أنباء مهر الإيرانية، بعد إطلاق سراح السجين الإيرانى فى أمريكا مسعود سليمانى، إن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، قدم اقتراحا فى "تغريدة" على تويتر، ينص على تبادل السجناء بشكل حزمة، وإن "طهران" على استعداد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين فى أمريكا.
 
واعتبر، أن "الكرة "فى ملعب أمريكا الآن"، حسبما أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
 
وأضاف، إن الولايات المتحدة تستخدم أداة الضغط، وأنه يتعين اتخاذ الحذر ضد هذه الضغوط، مشيرا إلى أن الخارجية الإيرانية ترتكز على هذا المبدأ.
 
وكانت "واشنطن" و"طهران" قد أعلنتا، يوم السبت الماضى، نجاح عملية تبادل سجينين بين البلدين المتنازعين، وهما العالم والباحث الإيرانى فى مجال الخلايا الجذعية مسعود سليمانى، الذى اعتقلته السلطات الأمريكية فى "شيكاغو " العام الماضى، وشى يوه وانج الباحث الأمريكى من أصول صينية اعتقلته إيران عام 2016، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.
 
وفى سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكى فى تغريدة عبر "تويتر"، عن تقديره بما وصفه بـ"التفاوض الجيد للغاية، الذى أدى للإفراج عن محتجز أمريكى، مشيرا إلى أن ذلك يظهر إمكانية التوصل لاتفاق مشترك.
 

ايران

طهران

امريكا

واشنطن

الخارجيه الايرانيه

الولايات المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة