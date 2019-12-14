أ ش أ: طهران تبدى استعدادها لتبادل جميع المحتجزين مع واشنطن

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم السبت، استعداد بلاده لتبادل جميع المحتجزين مع الولايات لمتحدة.

وقال، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى مدينة "تبريز" الإيرانية، بثته وكالة أنباء مهر الإيرانية، بعد إطلاق سراح السجين الإيرانى فى أمريكا مسعود سليمانى، إن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، قدم اقتراحا فى "تغريدة" على تويتر، ينص على تبادل السجناء بشكل حزمة، وإن "طهران" على استعداد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين فى أمريكا.

واعتبر، أن "الكرة "فى ملعب أمريكا الآن"، حسبما أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأضاف، إن الولايات المتحدة تستخدم أداة الضغط، وأنه يتعين اتخاذ الحذر ضد هذه الضغوط، مشيرا إلى أن الخارجية الإيرانية ترتكز على هذا المبدأ.

وكانت "واشنطن" و"طهران" قد أعلنتا، يوم السبت الماضى، نجاح عملية تبادل سجينين بين البلدين المتنازعين، وهما العالم والباحث الإيرانى فى مجال الخلايا الجذعية مسعود سليمانى، الذى اعتقلته السلطات الأمريكية فى "شيكاغو " العام الماضى، وشى يوه وانج الباحث الأمريكى من أصول صينية اعتقلته إيران عام 2016، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وفى سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكى فى تغريدة عبر "تويتر"، عن تقديره بما وصفه بـ"التفاوض الجيد للغاية، الذى أدى للإفراج عن محتجز أمريكى، مشيرا إلى أن ذلك يظهر إمكانية التوصل لاتفاق مشترك.