أهالى جزيرة الفرس يطالبون بكمين أمنى بعد تعرضهم للسرقة

الشرقية- فتحية الديب

طالب عدد من أهالى جزيرة الفرس التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى شكوى إلي موقع " اليوم السابع" الأجهزة الأمنية بإقامة كمين أمنى من الخفراء بمدخل الجزيرة وخاصة بعد تعرضهم للسرقة الأيام الماضية.

وقال عدد من الأهالى في الشكوى، أن الجزيرة تابعة لقرية تل راك، وشهدت الأيام الماضية واقعة سرقة مواشي وسرقة دراجة بخارية من داخل المنازل، وبفحص الكاميرات بالمنطقة تبين قيام شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بإرتكاب الوقائع.

وناشد الأهالي الأجهزة الأمنية، من خلال موقع "اليوم السابع" بإقامة كمين أمني من الخفراء بمدخل الجزيرة لحمايتهم من أعمال السرقات.