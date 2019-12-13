3 مليارات دولار صافى استثمارات الحافظة الاستثمارية بالربع الأخير من العام

كتب: مدحت عادل

حقق صافي استثمارات الحافظة الإستثمارية في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام المالي 2018 /2019، حيث بلغ نحو 3 مليار و178 مليون دولار، مقابل ملياري و829 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017 /2018، بزيادة بلغت نحو 349 مليون دولار.

وصافي استثمارات الحافظة الإستثمارية، وهي إجمالي الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات أو الأفراد، أي أنها مجموع ما يمتلكه الفرد أو المؤسسة من أسهم أو سندات في شركات مختلفة داخل مصر.

ورصدت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية إلى الداخل لتصبح 3.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، مقابل ملياري و9 ملايين دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق له 2017 /2018، بفارق نحو 500 مليون دولار، فيما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمستوى 1.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2018 /2019، مقابل 1.7 مليار دولار في الفترة المماثلة بالعام المالي السابق له.

وتسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب تدفقات التمويل الإنمائي الخارجي الأخرى بما فيها استثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى، والمساعدة الإنمائية الرسمية وتحويلات المهاجرين، بقدر كبير في توفير احتياجات التمويل للبلدان النامية.