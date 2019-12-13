ورشة لتدريب العاملين بصالونات الحلاقة والتجميل عن مكافحة العدوىبالشرقية

كتب فريق المحافظات

أقامت مديرية الصحة بالشرقية ورشة عمل تدريبية بشمال المحافظة لتدريب العاملين بصالونات الحلاقة والتجميل بمركز الحسينية ومركز منشأة أبوعمر بمقر مجلس مدينة الحسينية.

بحضور الدكتورة عزة رشاد مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالشرقية ومنسق الحملة بمحافظة الشرقية والمحاسب على الصناديلى رئيس مجلس مدينة الحسينية والشيخ محمود عبدالرؤوف وكيل إدارة أوقاف الحسينية والقمص مرقص يوسف راعى كنيسة مارى مرقص وسامى حمد نائب رئيس المركز وعبدالسلام أبو الروس مدير العلاقات العامة.

وقالت والدكتورة عزة رشاد إن استكمال حملة 100 مليون صحة يتم الآن بتقنين إجراءات الحد من انتشار العدوى داخل البؤر المسؤولة والتى أثبتت الأبحاث أن صالونات الحلاقة والتجميل هى البؤرة الاكبر والمسؤول الأساسى ولهذا يتطلب الأمر كسر دائرة العدوى بتطوير أدوات الصالونات وممارسات العاملين من أجل صالونات آمنة وصحية لكل من: مقدمى ومتلقى الخدمة فالاثنان فى مركب واحد.

وأشار وكيل إدارة أوقاف الحسينية إلى أن أهداف الحملة تطابق تعاليم ديننا الحنيف من فهى تعمل على كف الاذى وقيمة التعاون على البر والتقوى.

ووصف مرقص حملة الحد من انتشار العدوى بالحملة الجليلة، نظرا لأنها تنبه مقدم الخدمة (الحلاق) إلى مسئوليته عن صحة متلقى الخدمة (الزبون) .

وأشار الدكتور مصطفى السيد مدير إدارة الحسينية الصحية إلى أهمية الشهادة الصحية وإجراءات الحد من مكافحة العدوى وأشار الصناديلى إلى الصفة الإلزامية فى الكتاب الدورى الصادر عن وزارة التنمية المحلية.

على جانب أخر، أقامت مديرية الصحة ندوة علمية بعنوان "الجديد فى تشخيص وعلاج مرض السكر" ، وذلك بالمركز العلمى بمستشفى ههيا المركزى ، تنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأهمية التدريب والتعليم الطبى المستمر للفرق الطبية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

بحضور رابطة أطباء السكر والغدد الصماء بالشرقية، الدكتور محمد حمدى العاص ، والدكتور أسامة خليل، والدكتور أحمد زغلول، والدكتور محمد سلام، والدكتور فوزى المسلمى، الدكتور حاتم سالم أعضاء بإشراف الدكتور عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، حيث تم توضيح مفهوم مرض السكر وأنواعه والنسب الطبيعية له ، وتشخيصه وطرق علاجه، والتعريف بمميزات وعيوب العلاج بالأنسولين المستخدم فى علاج النوع الأول من السكر، وأيضا تم التنبية عن علاج النوع الثانى من السكر ، كما تم توضيح خطورة مرض السكر، وأهمية محافظة المرضى على وصفات الطعام المخصصة لهم، والانتظام على العلاج .



الصحة تمنح حضور الورشة هدايا



رئيس المركز فى ورشة العمل