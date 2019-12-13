ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية غربيية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 09 19

سيوة 07 16

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 12 19

العريش 12 19

رفح 11 18

رأس سدر 10 22

نخل 05 18

نويبع 12 20

طابا 09 18

كاترين 04 11

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 21

أسيوط 09 19

سوهاج 11 19

قنا 11 20

الأقصر 10 20

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 17 26

أبو رماد 18 25

حلايب 18 23

رأس حدربة 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 13 26

الرياض 14 26

المنامة 19 23

أبوظبى 20 26

الدوحة 19 24

الكويت 11 23

دمشق 05 13

بيروت 15 19

عمان 04 13

القدس 08 13

غزة 12 20

بغداد 09 20

مسقط 20 27

صنعاء 09 24

الخرطوم 19 34

طرابلس 12 17

تونس 11 17

الجزائر 12 18

الرباط 08 18

نواكشوط 18 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 05 11

أسطنبول 09 14

إسلام آباد 06 13

نيودلهي 10 18

جاكرتا 24 31

بكين -05 10

كوالالمبور 23 33

طوكيو 04 09

أثينا 11 16

روما 04 14

باريس 04 07

مدريد 08 15

برلين 02 04

لندن 05 08

مونتريال 00 03

موسكو -01 01

نيويورك 03 09

واشنطن 05 07