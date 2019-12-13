موقع: وفد تجارى يضم شركات زراعية أسترالية زار مصر لبحث سبل التعاون

كتبت رباب فتحى

سلط موقع "بوتاتو برو" المعنى بالمنتجات الزراعية، إن وفد تجاري يضم قادة فى قطاع زراعة البطاطس في غرب أستراليا قام بجولة في مصر في شهر نوفمبر، مما يؤكد إمكانية تصدير ما لا يقل عن 10000 طن من تقاوى البطاطس.

وركز الوفد على التواصل مع المشغلين التجاريين على جميع مستويات سلسلة التوريد المصرية المشاركة في تجهيز البطاطس.

جاءت هذه الزيارة في أعقاب زيارة تمت في عام 2017 ، والتي حددت أن السوق لديه إمكانات كبيرة لصادرات تقاوى البطاطس.

انضم فوجان كارتر رئيس اتحاد مزارعي البطاطس في واشنطن ، إلى الجولة التي تضمنت اجتماعات مع كبرى الشركات فى مصر.. وقال كارتر "قطاع البطاطس المصري ضخم ، حيث ينتج أكثر من 5 ملايين طن سنويًا. ونتيجة لذلك ، يتم استيراد أكثر من 150،000 طن من التقاوى المعتمدة كل عام من المملكة المتحدة والموردين الأوروبيين ، ولا يزال السوق ينمو ."

وأضافت، "أكدت زيارتنا الإمكانات التي حددناها في عام 2017 وقدمت فهمًا أفضل لكيفية عمل الصناعة ، بما في ذلك إمكانية أن تكون بذور البطاطس قادرة على المنافسة وتوفر فائدة للصناعة المصرية".

ووفقًا لسيمون مولتون ، الرئيس التنفيذي لرابطة مزارعي البطاطس في واشنطن ، فإن التحدي الأكبر أمام مزارعي البذور في واشنطن سيكون الوصول إلى الأسواق من خلال توصل الحكومة الأسترالية والمصرية للتوصل إلى اتفاق.