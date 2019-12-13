موجز المحافظات.. حبس قاتلة ابنيها 15 يوما بعد تمثيل الجريمة أمام النيابة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

حبس قاتلة ابنيها بالدقهلية 15 يوما بعد تمثيل الجريمة أمام النيابة





تفاصيل واقعة ضبط آثار داخل مركز غسيل كلوى ببنى سويف.. النيابة تتحفظ على المركز واحتجاز المدير على ذمة القضية.. ثبوت أثرية 135 قطعة من أصل 431.. و"الصحة" تنقل 22 مريضا إلى وحدات غسيل الكلى بالفشن وسدس.. صور





صور .. رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ





محافظ جنوب سيناء يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ





وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق.. صور





مجلس مدينة مطروح يتلقى طلبات تقنين الأراضي حتى نهاية ديسمبر الجارى



اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

محافظ الدقهلية: ضبط 22 ألف قرص وعلبة أدوية مخدرة داخل صيدلية





صور.. 19 فنانا تشكيليا عالميا بملتقى الأقصر الدولى للتصوير يزورون معبد الكرنك



