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ملك المغرب يعين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:12 ص
ملك المغرب يعين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموى ملك المغرب محمد السادس
أ ش أ

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قرر ملك المغرب محمد السادس الخميس تعيين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموى، والذى يترأسها شكيب بنموسى.
وذكر الديوان الملكى - فى بيان اليوم - أن اللجنة التى تتكون من 35 عضوا- إضافة إلى الرئيس- يتمتع أعضاؤها بخبرات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربى وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ولفت الديون إلى أن اللجنة تضم كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج ، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط فى القطاعين العام والخاص، أو فى المجتمع المدني، موضحة أن اللجنة تتولى بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى الإنجازات التى حققتها المملكة، والإصلاحات التى تم اعتمادها، وكذا أوضاع المواطنين، والوضع الدولى الحالى وتطوراته المستقبلية.
وسترفع اللجنة إلى للملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموى الوطني، وستعمل طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن".
وكان ملك المغرب قد عين شكيب بنموسى رئيسًا للجنة الخاصة بالنموذج التنموى فى 19 نوفمبر الماضي.

المغرب

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