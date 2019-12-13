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مأساة أسرة بسوهاج بعد وفاة عائلها الوحيد.. صور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:52 م
مأساة أسرة بسوهاج بعد وفاة عائلها الوحيد.. صور مأساة أسرة بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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داخل منزل صغير بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج يعيش رجل بسيط مع أسرته المكونة من 5 أفراد حياة صعبة، خاصة بعد وفاة نجله الأكبر محمد أثناء تأدية الخدمة العسكرية، وكان هو العائل الوحيد لأسرته، ووالده يعانى من ارتجاع فى المرىء وحصوة على الكلى والمرارة ويتناول علاج بصفة مستمرة، أما الأم فهى تعانى من أمراض السكر والضغط والتهابات العظام وتحتاج إلى علاج شهرى، وكل ما تطلبه الأسرة معاش للابن المتوفى لكى يساعدهم فى احتياجاتهم المعيشية.

 

الأب صبرى على حامد 45 سنة لديه 4 أبناء ولا يملك سوى معاشه تكافل وكرامة 380 جنيها فقط فقد كتب عليه القدر وفاة نجله الأكبر محمد أثناء تأدية واجب الخدمة العسكرية وهو العائل الوحيد وقتها للأسرة وكانت بمثابة صدمة كبيرة لهم وعانوا كثيرا بعد وفاته، مناشدا محافظ سوهاج والمسئولين بصرف معاش لنجله المتوفى.

 

التقى "اليوم السابع" صبرى والد المتوفى حيث قال إنهم يعانون أشد المعاناة بعد وفاة نجلهم محمد حيث كان هو العائل الوحيد للأسرة وينفق عليهم ولكن قدر الله نفذ وتوفى أثناء تأديته الخدمة العسكرية حيث كان فى قوات أمن أسوان وحتى الآن لم نصدق وفاة محمد وكانت بمثابة زلزال عنيف وصدمة كبيرة حيث إننى أعانى من حصوة على الكلى والمرارة وأتناول العلاج ودخلى المادى 380 جنيها فقط ولدى 4 أبناء، أما والدته فهى تعانى من السكر والضغط والتهابات العظام وتحتاج إلى العلاج الشهرى ونقوم بشرائه بالكاد بسبب الظروف المادية القهرية .

 

وأضاف صبرى والحزن يكسو وجهه أنهم يعانون من الظروف الصعبة وخاصة أن دخله المادى من المعاش فقط ولا يكفى لسد احتياجات الأسرة وكل ما يحتاجه هو أن يستجيب المسئولين إليهم فى محافظة سوهاج بالحصول على معاش لنجله المتوفى لكى يساعدهم فى نفقات الحياة فهل يستجيب المسئولين له .

مأساة أسرة بسوهاج (1)
 
مأساة أسرة بسوهاج (2)
 
مأساة أسرة بسوهاج (3)
 
مأساة أسرة بسوهاج (4)
 
مأساة أسرة بسوهاج (5)
 
مأساة أسرة بسوهاج (6)
 
مأساة أسرة بسوهاج (7)
 
مأساة أسرة بسوهاج (8)
 
مأساة أسرة بسوهاج (9)
 
مأساة أسرة بسوهاج (10)

للتواصل مع الحالة

0127469981

 


سوهاج

محافظ سوهاج

المنشاة

التضامن الاجتماعى

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