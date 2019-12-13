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لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلى: ربع مليون عاطل عن العمل بغزة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:28 م
لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلى: ربع مليون عاطل عن العمل بغزة غزة
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كشف النائب الفلسطينى جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل معطل عن العمل فى القطاع، فيما تعمل المصانع بـ20٪ من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلى وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.

 

وأكد الخضرى - فى تصريح اليوم الجمعة - أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 80 ٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة.. مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.


وأضاف أنه بسبب الحصار وقلة الدخل، أصبحت القوة الشرائية ضعيفة جدا، إلى جانب منع الاحتلال الاسرائيلى العديد من مواد الخام اللازمة للصناعة، ما قلص عجلة الإنتاج فى القطاع الصناعى بشكل عام .. مؤكدا أن عدة مؤسسات دولية وأممية حذرت من أن عام 2020 سيكون أكثر قسوة بسبب الحصار، وقد تصبح غزة خلاله غير قابلة للحياة، طبقاً للمعايير المطلوبة فى مجالات الصحة وتوفر الخدمات المياه والكهرباء وإيجاد فرص العمل.


وطالب الخضرى المؤسسات الدولية والأممية بتقديم دور حقيقى وملموس فى علاج المشكلات الإنسانية التى أصبحت تخنق غزة وتضاعف المعاناة الإنسانية لمليونى فلسطينى يعيشون فيها فى ظروف غاية فى الصعوبة والتعقيد .. مشددا على ضرورة توجيه دعم عاجل وخاص لإنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة.


وناشد المجتمع الدولى بإلزام الاحتلال الإسرائيلى برفع الحصار غير القانونى الذى يتناقض مع مباديء القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.


غزة

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

البطالة

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