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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تصبح ملابسك الجديدة سببا فى مرضك؟

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:13 ص
كيف تصبح ملابسك الجديدة سببا فى مرضك؟
فاطمة ياسر

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يعرف معظم الناس أنه يجب تنظيف وغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، نظرًا لإمكانية احتوائها على العديد من الفيروسات التى تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد أو مشاكل فى عسر الهضم، وللتعرف على إمكانية المشاكل الصحية التي تجعلك مريضا عند ارتدائك للملابس الجديدة دون تنظفها عليك قراءه السطر التالية، وفقا لموقع " facty" ومنها:  

- التهاب فى الجلد..
 

التعرض لالتهاب الجلد، وهذه الحالة تسبب طفح جلدى وصاحبه احمرار الجلد وحكة بعد الملامسة مباشرة إلى الملابس الجديدة غير النظيفة، أو التفاعل من مادة ما.

-الحساسية..
 

الملابس تحمل مجموعة متنوعة من المركبات التى يمكن أن تؤدى إلى رد فعل تحسسى، وبشكل عام فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أثناء ارتداء الملابس الجدية التى تحتوى على منعمات النسيج أو النشا أو المنظفات.

-عدوى العرق الأبوكرين..
 

عرق الناس، فيمكن أن تؤدى الملابس المتعرقة إلى التهابات خطيرة تنتج الغدد العرقية المختلفة أنواعًا مختلفة من العرق، كالإبط والأعضاء التناسلية وأجزاء الجسم الأخرى بها غدد عرق إفرازية، تظهر بعض الأبحاث أن تراكمات العرق المفرط على الملابس تؤدي إلى التهابات خطيرة تسبب الإصابة بالخراج.

- انتشار الأمراض..
 

يمكن أن تنتقل البكتيريا من شخص لآخر بطرق عديدة، فطريقة الغسيل غير الصحية تزيد من هذا الأمر وتزيد أيضا من فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة.


الامراض والملابس الجديدة

ما هي الامراض الناتجة عن الملابس الجديدة

الملابس الجديدة والامراض

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