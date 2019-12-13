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كهرباء البحيرة: رضا المشتركين عن "الفواتير" جعلت نسب التحصيل بالشركة 100%

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:00 ص
كهرباء البحيرة: رضا المشتركين عن "الفواتير" جعلت نسب التحصيل بالشركة 100% المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حمدي عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أن نسب تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء بالشركة بلغت 100%، مؤكدا أن القطاع التجارى بالشركة يعمل على اصدار فاتورة كهرباء سليمة للمشترك ليضمن سرعة التحصيل.

وأوضح عكاشة  لـ"اليوم السابع" أن السبب الرئيسي في وصول نسي التحصيل بالشركة ل100% هو أن المشترك راضى عن قيمة فاتورة الكهرباء التى يتم مطالبته و اقتناعه بأنها تعبر عن استهلاكه الفعلى و لا تعتمد على متوسط استهلاك.

و أشار عكاشة ، إلى أنه منذ 3 اشهر مع بداية اعتماد شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على الصورة فى تسجيل القراءات أصبحت شكاوى المواطنين غير موجوده ، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المخطئ و المتسبب فى اصدار فاتورة خاطئة اولا باول حتى لا تتكرر.

 


 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

حمدى عكاشة

فواتير الكهرباء

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