فيديو معلوماتى.. انخفاض حرارة الجو وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كتب محمود راغب

طقس غير مستقر تتعرض له البلاد قبل نهاية عطلة الأسبوع، وذلك فى ظل توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مضطرب تتعرض خلاله البلاد لأمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية أحيانا مع وجود نشاط للرياح بمعظم الأنحاء.

وينشر"اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

- يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد.

- وتكون رعدية أحيانا على بعض مناطق شمال الصعيد.

- تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

- تنشط الرياح أيضا على البحرين الأحمر و المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

- يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 2-3 درجات.

- يسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

- تنحصر فرص سقوط الأمطار اليوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء.

- يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد.

- نصائح القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة

- نصائح بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.