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"عمار يامصر".. مدون إماراتى يشيد بمدينة العملين الجديدة.. فيديو

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:35 م
"عمار يامصر".. مدون إماراتى يشيد بمدينة العملين الجديدة.. فيديو إبراهيم بهزاد
كتب هيثم سلامة

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أشاد المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بمدينة العملين الجديدة، بتصميمات الأبراج والكورنيش والإنشاءات الجديدة، خلال جولته أمس، مشيرا أنها مدينة واعدة لمستقبل أفضل.

ونشر المدون الإماراتى "بهزاد"  فيديو قائلاً:" عمار يا مصر،خلال زيارة مدينة العلمين الجديدة..العلمين الجديدة مدينة واعدة لغدٍ أفضل لمستقبل مصر".

وأضاف:"نفرح ونسعد لما نرى بأن في مصر مشاريع تنموية جديدة وبأحدث  التصاميم العمرانية الجميلة و الأهم من كل ذلك بأن هنا عمل دؤوب لحكومة حريصة على أن تكون مصر أفضل".

ويحرص المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، على القيام بجولات سياحية خلال تواجده فى مصر، حيث يقوم بزيارتها بشكل دورى خلال فترات متقاربة من العام، يزور المحافظات مختلفة، ويلتقط الصور والفيديو للترويج للسياحة فى مصر تحت هاشتاج ثابت هو "سأدعم سياحة مصر".


بهزاد

العلمين

العلمين الجديدة

إبراهيم بهزاد

مدينة العلمين الجديدة

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