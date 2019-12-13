"عمار يامصر".. مدون إماراتى يشيد بمدينة العملين الجديدة.. فيديو

كتب هيثم سلامة

أشاد المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بمدينة العملين الجديدة، بتصميمات الأبراج والكورنيش والإنشاءات الجديدة، خلال جولته أمس، مشيرا أنها مدينة واعدة لمستقبل أفضل.

#عمار_يا_مصر : خلال زيارة مدينة #العلمين_الجديدة .. #العلمين الجديدة مدينة واعدة لغدٍ أفضل لمستقبل #مصر .. نفرح و نسعد لما نرى بأن في #مصر مشاريع تنموية جديدة و بأحدث التصاميم العمرانية الجميلة و الأهم من كل ذلك بأن هنا عمل دؤوب لحكومة حريصة على أن تكون مصر أفضل #تحيا_مصر pic.twitter.com/tJmZ2MupjL — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) December 13, 2019

ونشر المدون الإماراتى "بهزاد" فيديو قائلاً:" عمار يا مصر،خلال زيارة مدينة العلمين الجديدة..العلمين الجديدة مدينة واعدة لغدٍ أفضل لمستقبل مصر".

وأضاف:"نفرح ونسعد لما نرى بأن في مصر مشاريع تنموية جديدة وبأحدث التصاميم العمرانية الجميلة و الأهم من كل ذلك بأن هنا عمل دؤوب لحكومة حريصة على أن تكون مصر أفضل".

ويحرص المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، على القيام بجولات سياحية خلال تواجده فى مصر، حيث يقوم بزيارتها بشكل دورى خلال فترات متقاربة من العام، يزور المحافظات مختلفة، ويلتقط الصور والفيديو للترويج للسياحة فى مصر تحت هاشتاج ثابت هو "سأدعم سياحة مصر".