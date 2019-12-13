علاج 853 مواطن فى قافلتين بقرى الأربعين وجدة بباريس بالوادى الجديد

كتب فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ853 مواطنا فى قافلتين طبيتين جرى تنفيذهما على مدار الأسبوع المنقضي.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى فحص وعلاج 358مواطنًا فى قافلة مجانية لقرية الأربعين 1 جنوب مركز باريس وعلى مدار يومى 9 و10 ديسمبر الجاري، بينما جرى فحص وعلاج 495 مواطنا فى قافلة طبية بقرية جدة شمال مركز باريس على مدار يومى 11 و12 ديسمبر الجاري.

أضاف محروس، أن القافلتين قدمتا خدماتهما فى 7 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد–جلدية- عظام)، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لتنفيذ قوافل طبية علاجية، لخدمة سكان القرى المحرومة والنائية.

وأضاف محروس، أن القافلة قدمت خدماتهما بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، وتحويل 5 حالات بقرية الأربعين 1 و 6 آخرين بقرية جدة لمستشفيات عامة لاستكمال العلاج، وذلك برعاية المحافظ اللواء محمد الزملوط.