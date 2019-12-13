ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وذخائر فى شبين القناطر

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط مسجل خطر، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا جنائية، حيث عثر بحوزته أثناء عملية الضبط على سلاح نارى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بقيام عاطل بحيازة سلاح ناري " بندقية آلية وطلقات "، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم حيث عثر بحوزته على " السلاح ناري بندقية آلية و 5 طلقات و هاتفين محمول ".

وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.