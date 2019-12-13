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ضبط شخصين لتورط أحدهما فى صرف شيك بنكى مزور بمدينة نصر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:16 م
ضبط شخصين لتورط أحدهما فى صرف شيك بنكى مزور بمدينة نصر كلبش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لتورط أحدهما فى محاولة صرف شيك بنكى مزور بمدينة نصر.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى الشئون القانونية بأحد البنوك كائن بأحد المولات التجارية، بتقدم أحد الاشخاص للبنك طالباً صرف قيمة شيك بنكى يشتبه أن يكون مزور.

بانتقال قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى مقر البنك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تمكمن ضبط مقدم الشيك وتبين أنه (صاحب شركة لتجارة السيارات )، حيث تبين تقدمه لمسئولي البنك بشيك بنكى من مطبوعات البنك مسحوب على أحد الأشخاص بقيمة (مبلغ 140,000 "مائة وأربعون ألف جنيه مصرى") طالباً صرف قيمته، وبفحص الشيك المشار إليه تبين أنه مزور تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر .

بمناقشة المتهم ومواجهته أقر بتقدمه بالشيك المشار إليه بقصد صرف قيمته من حساب عميل البنك "محدد"، والذى يوجد بينهما تعاملات مالية فى تجارة السيارات وأنه لا يعلم بأمر تزوير الشيك، وأنه تحصل عليه من شخص وسيط بينهما لا يعلم باقى بياناته، بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه (صاحب شركة أمن وحراسة ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة ومحكوم عليه هارب فى 4 قضايا)، تم ضبطه.

بمواجهته أقر بأنه القائم بتسليم الشيك المزور للأول، وعلى علم بأمر تزويره وأنه تحصل عليه من أحد الأشخاص، لم يستطيع الإرشاد عنه "جارى تحديده وضبطه" بقصد النصب والاحتيال على مقــدم الشيك والاستيلاء منه على مبلغ عشرون ألف جنيه.

 

 

 


تزوير

شيك مزور

الاموال العامة

حملات امنية

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