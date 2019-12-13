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صور.. مظاهرات بالجزائر رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:33 م
صور.. مظاهرات بالجزائر رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسة احتجاجات الجزائر
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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خرجت مظاهرة فى شوارع العاصمة الجزائرية، الجمعة، رافضة نتيجة الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرشح عبدالمجيد تبون.

نشرت وكالة رويترز صورا تظهر تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين بالعاصمة الجزائرية، تهتف ضد الرئيس الجديد، متهمين بزعم أن الانتخابات تم تزويرها.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون، إنه يمد يده للحراك الشعبى لحوار جاد من أجل مصلحة الجزائر.

وأضاف تبون - فى أول مؤتمر صحفى له مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة - "سأعمل على جمع الجزائريين بلا تهميش أو إقصاء ودون أى نزعة للانتقام بل على العكس سأعمل جاهدًا على الجمع لطى صفحة الماضى وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية جديدة وأخلاق جديدة"، موجهًا التحية لمنافسيه الأربعة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس.

ووجه تبون الشكر لكافة أبناء الشعب الجزائرى وخاصة الشباب الذى دعمه بقوة ووضع ثقته فيه ، مجددًا التزامه للشباب بالانحياز لهم والعمل على إدماجهم الفعلى فى الحياة السياسية والاقتصادية ولتمكينهم من استلام المشعل.

الاحتجاجات
الاحتجاجات

 

المظاهرات بالجزائر
المظاهرات بالجزائر

 

رفض للانتخابات الرئاسية بالجزائر
رفض للانتخابات الرئاسية بالجزائر

 

رفض لنتائج الانتخابات
رفض لنتائج الانتخابات

 

رفض نتائج الانتخابات
رفض نتائج الانتخابات

 

مسيرة بالجزائر
مسيرة بالجزائر

 

مسيرة رافضة لنتائج الانتخابات الجزائرية
مسيرة رافضة لنتائج الانتخابات الجزائرية

 

مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر

 


مظاهرات بالجزائر

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احتجاجات الجزائر

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الانتخابات الرئاسة بالجزائر

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