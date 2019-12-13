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صور.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بأبنوب بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:59 م
صور.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بأبنوب بتكلفة 2.5 مليون جنيه جانب من الافتتاح
أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدري

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افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسجد الشيخ حسن زناتي الكائن بمدخل مدينة أبنوب بعد إحلاله كليًا وإعادة بناؤه من جديد بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه .

وذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وحشد كبير من الأهالي.

الجدير بالذكر أن المسجد بُني منذ عام 1950 وتم ضمه للأوقاف عام 1984 وتبلغ مساحته 750 متر مربع ويسع حوالي 1300 مصلي وتم هدمه وإعادة بناءه على نفقة الأوقاف وبعض من المشاركة المجتمعية وعقب الافتتاح أدى محافظ أسيوط صلاة الجمعة بالمسجد.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والتي تناولت فضل العلم والعمل في بناء الأمم كما ذكر فضل بناء المساجد وإعمارها باعتبارها أفضل الأماكن التي ترشد الناس إلى التحلي بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتخلق بأخلاق الإسلام السمحة وعبادة الله تعالى والتعاون على البر والتقوى.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة قدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجد كما قدم الشكر لكل من ساهم مع وزارة الأوقاف في إعادة بناء المسجد داعيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في إبراز العمل الخير الذي يعود بالنفع على المواطنين لافتا أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معاً يداً واحدة.

 

افتتاح مسجد بأبنوب (1)

افتتاح مسجد بأبنوب 

 

افتتاح مسجد بأبنوب (3)
افتتاح مسجد بأبنوب 

 

افتتاح مسجد بأبنوب (6)
افتتاح مسجد بأبنوب 

 

افتتاح مسجد بأبنوب (7)
افتتاح مسجد بأبنوب 

 

افتتاح مسجد بأبنوب (9)
افتتاح مسجد بأبنوب 

 

افتتاح مسجد بأبنوب (10)
افتتاح مسجد بأبنوب 

 

افتتاح مسجد بأبنوب (11)
افتتاح مسجد بأبنوب 

 


اسيوط

محافظ اسيوط

افتتاح مسجد

مركز ابنوب

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