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صور.. كر وفر بين الشرطة الهندية والمحتجين مشروع قانون حول الجنسية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:00 م
صور.. كر وفر بين الشرطة الهندية والمحتجين مشروع قانون حول الجنسية جانب من الاحتجاجات فى الهند
كتب محمود رضا الزاملى

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خرج الآلاف الهنود ، اليوم فى جميع أنحاء البلاد، إلى الشوارع احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل، يمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين.

واندلعت الاشتباكات بين رجال الشرطة والمحتجين، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.

ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا النصّ معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج بحسب قولهم، فى ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودى إلى تهميش الأقلية المسلمة فى الهند.

ويسمح القانون الذى تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الهندوسى ناريندرا مودي، للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجينيين والبارسيين والسيخ، الذين فروا من باكستان وبنجلادش وأفغانستان قبل العام 2015، بالحصول على الجنسية الهندية.

ويعارض المتظاهرون فى شمال شرق الهند هذا القانون لأسباب أخرى. إذ يعتبرون أنه سيسّهل قدوم مهاجرين هندوس من بنغلادش المجاورة الذين سيشغلون وظائف سكان المنطقة المعرضة خصوصاً لصدامات بين الطوائف.

أحد المحتجين
أحد المحتجين

 

أعمال العنف فى الهند
أعمال العنف فى الهند

 

الشرة تطلق الغاز المسيل
الشرة تطلق الغاز المسيل

 

الشرطة تطلق الغاز ضد المحتجين
الشرطة تطلق الغاز ضد المحتجين

 

الشرطة تعتدى على المحتجين
الشرطة تعتدى على المحتجين

 

العنف بالهند
العنف بالهند

 

العنف فى الهند
العنف فى الهند

 

الغاز المسيل للدموع
الغاز المسيل للدموع

 

انتشار الغاز المسيل للدموع
انتشار الغاز المسيل للدموع

 

جانب مع الاحتجاجات
جانب مع الاحتجاجات

 

مظاهرات الهند
مظاهرات الهند

 

مواجهات بالهند
مواجهات بالهند

 

 

 


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