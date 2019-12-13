سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فئران وحشرات وخيوط عنكبوت تحاصر سيدة قعيدة وابنتها المريضة بالشرقية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:00 ص
صور.. فئران وحشرات وخيوط عنكبوت تحاصر سيدة قعيدة وابنتها المريضة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أنا قعيدة وتعبانة من الحياة وبنتي عندها جلطة وكل دخلي 320 جنيها ميكفيش دوا واحد من علاجي وبيتى هيتهدم عليا والفئران تعيش معنا".. بهذه الكلمات سردت تيسير مصطفى عبد العاطي 59 سنة حكايتها المأساوية وقالت: "أعيش بقرية العرين وحدة البيروني المحلية مركز فاقوس محافظة الشرقية زوجي توفى منذ 5 سنوات ويعيش معى بالمنزل اللى تصدع ابنتى رشا وأخاف أن استيقظ وأنا تحت الأنقاض لأن المنزل يتساقط منه أجزاء وتعيش الفئران والحشرات معنا.

بكت السيدة العجوز وقالت أنا مريضة بصديد على الرئة وعندي الكبد والسكر ولا يعمل إلا ربع الرئة وأتعاطى علاج يزيد على 600 جنيه.

وزاد بكاؤها وقالت أنا مش مشكلة حتى لو مت ولكن ابنتي رشا 37 سنة والتي أصيبت بجلطة في المخ أثرت على الجهة اليسرى من جسدها وتحولت حياتها إلى جحيم وتحتاج أدوية تفوق الـ 1000 جنيه شهريا والكارثة أن زوجها تركها منذ أن أصيبت بالمرض وتحملت أنا كل نفقات علاجها ورغم إنني لا أمتلك أي شيء من حطام الدنيا إلا أن أهل الخير دائما يقفون بجوارنا يساعدوننا في مصاريف العلاج.

وأضافت: ابن بنتي الثانية وتدعى "شيماء" يعيش معي بالمنزل المهدم بعد زواجها من رجل آخر غير والده وهو يدرس بالصف الثاني الثانوي ويحتاج دروسا شهرية بمبالغ طائلة ولا أدرى ماذا أفعل لدرجة إنني أتمنى أن الليل يستمر وأخاف من ظهور النهار لكثرة المطالب التي تحتاجها كل صباح بخلاف المأكل والمشرب.

وأكدت كل أمنيتي أن أعيش في مكان آمن ويتم بناء منزلي حتى أجلس وأنام فيه آمنة على حياتي لأني أخاف جدًا من سقوط المنزل علينا ليلا خاصة أنا قعيدة لا أتحرك وابنتي التي أصابتها الجلطة حركتها بطيئة جدا، فضلاً عن سقوط الحشرات من سطح المنزل.

وذكرت أنها ذات ليلة سقطت الفئران عليها ولم تستطع عمل شىء إلا أن أصابها الرعب الشديد وظلت أكثر من أسبوع لا تنام.

وطالبت وزارة الشئون الاجتماعية وأهل الخير ببناء منزلها الصغير رحمة بهم قبل سقوطه عليهم وحدوث الكارثة، كما طالبت وزارة الصحة بالتكفل بعلاجها وعلاج ابنتها.

تليفون 01068258035

 

 

IMG20191212155641
 

 

تيسير تجلس على بطانية فى الشتاء
 

 

جزء من المنزل
 

 

سقف المنزل يكوى الحشرات
 

 

سقوط اجزاء من المنزل
 

 

 


الشرقيه

محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حالة انسانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة