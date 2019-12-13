صور .. رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه تابع جهود الوحدات المحلية لجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع مياه الأمطار منذ أمس الخميس، موجهاً اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،ونواب رئيس المدينة لحي شرق وغرب كفر الشيخ، بالتواجد في الشوارع واستمرار رفع درجة الاستعداد لرفع كميات المياه الناتجة من الأمطار، والتركيز على قرى مركز كفر الشيخ، مشدداً على تواجد رؤساء القرى على رأس أعمال كسح المياه في جميع القرى، خاصة أمام المساجد والمدارس وشوارع القرى.
وأضاف محافظ كفر الشيخ ،لـ " اليوم السابع "، أنه أصدر تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن بالتعامل مع أي تجمعات للمياه في جميع الشوارع، بما في ذلك الاهتمام بجميع قرى المحافظة، ووجه برفع درجة الاستعداد لمجابهة أي مياه ناتجة عن هطول الأمطار اليوم وأمس، مشدداً برفع جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع، والهيئات الخدمية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة.
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
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