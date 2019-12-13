صور .. رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه تابع جهود الوحدات المحلية لجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع مياه الأمطار منذ أمس الخميس، موجهاً اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،ونواب رئيس المدينة لحي شرق وغرب كفر الشيخ، بالتواجد في الشوارع واستمرار رفع درجة الاستعداد لرفع كميات المياه الناتجة من الأمطار، والتركيز على قرى مركز كفر الشيخ، مشدداً على تواجد رؤساء القرى على رأس أعمال كسح المياه في جميع القرى، خاصة أمام المساجد والمدارس وشوارع القرى.