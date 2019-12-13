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صور.. حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:55 م
صور.. حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

 

وأشار بيان صحفى اليوم الجمعة إلى تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقي،. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من ميدان الشيخ شمردل وشارع سعد زغلول والطريق الدائرى ،والتى شملت ( تاندات صاج، كراسى بلاستيك، طاولات ،عروق خشبية ،أعمدة، لافتات عشوائية بدون ترخيص، تعديات على الأرصفة، باعة جائلين، فاترينات )، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بحضور اللواء حمدى فرج مساعد مدير الأمن، والمقدم مسلم محفوظ نائب مأمور المركز، الرائد مصطفى أحمد وكيل شرطة المرافق، عبد اللطيف محمود نائب رئيس المدينة، أحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات وومسؤولى النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

 

حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف (1)
حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف 

 

حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف (2)
حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف 

 

حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف (3)
حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف 

 

حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف (4)
حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة الفشن فى بنى سويف 

 


بنى سويف

رفع الاشغالات

ازاله التعديات

مدينه الفشن

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