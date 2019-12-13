صور.. القمامة تحاصر شوارع المحلة الكبرى وميدان الششتاوى وشارع نعمان الأعصر

تشهد شوارع مدينة المحلة بنطاق حى أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انتشار القمامة فى شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وأصبحت القمامة العنوان الرئيسى للمدينة العمالية.



وانتشرت القمامة والكلاب الضالة والقطط والطيور وانتشار الديدان نتيجة تراكم القمامة ليلاً ونهاراً أمام مرأى ومسمع المسئولين التنفيذيين بمدينة المحلة بنطاق حى أول وثان المحلة الكبرى، وسط تجاهل المسئولين لشكاوى المواطنين من انتشار القمامة والحيوانات النافقة والطيور الجارحة وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحيوانات الضالة والكلاب والقطط .



فقد انتشرت بطول شارع نعمان الأعصر وميدان الششتاوى حتى ميدان الزراعة وسط انتشار النباشين الذين يقومون بالعبث فى القمامة المنتشرة لجمع العلب الكانز والبلاستيك والكرتون وغيرها من العبوات الفارغة.



كانت كاميرا اليوم السابع قد رصدت وجود كميات كبيرة من القمامة التى تحاصر شوارع المحلة ليلا ونهارا أمام مرأى ومسمع المسئولين التنفيذيين الذين تجاهلوا الكارثة البيئية التى يعانى منها سكان المنطقة.



وطالب الأهالى بسرعة التحرك لنقل القمامة التى تحاصرهم بالشوارع، والتى تؤدى إلى إصابتهم بالأمراض الخطيرة .



وناشدوا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بسرعة التدخل السريع لدى رئيس المدينة ورئيسى حى أول وثانى المحلة لنقل القمامة التى تحاصرهم بالشوارع إلى مصنع تدوير القمامة بالمحلة للقضاء على تلال القمامة التى تحاصرهم بالشوارع.