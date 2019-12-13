سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. القمامة تحاصر شوارع المحلة الكبرى وميدان الششتاوى وشارع نعمان الأعصر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:00 ص
صور.. القمامة تحاصر شوارع المحلة الكبرى وميدان الششتاوى وشارع نعمان الأعصر انتشار القمامة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد شوارع مدينة المحلة بنطاق حى أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انتشار القمامة فى شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وأصبحت القمامة العنوان الرئيسى للمدينة العمالية.

وانتشرت القمامة والكلاب الضالة والقطط والطيور وانتشار الديدان نتيجة تراكم القمامة ليلاً ونهاراً أمام مرأى ومسمع المسئولين التنفيذيين بمدينة المحلة بنطاق حى أول وثان المحلة الكبرى، وسط تجاهل المسئولين لشكاوى المواطنين من انتشار القمامة والحيوانات النافقة والطيور الجارحة وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحيوانات الضالة والكلاب والقطط .

فقد انتشرت بطول شارع نعمان الأعصر وميدان الششتاوى حتى ميدان الزراعة وسط انتشار النباشين الذين يقومون بالعبث فى القمامة المنتشرة لجمع العلب الكانز والبلاستيك والكرتون وغيرها من العبوات الفارغة.

كانت كاميرا اليوم السابع قد رصدت وجود كميات كبيرة من القمامة التى تحاصر شوارع المحلة ليلا ونهارا أمام مرأى ومسمع المسئولين التنفيذيين الذين تجاهلوا الكارثة البيئية التى يعانى منها سكان المنطقة.

وطالب الأهالى بسرعة التحرك لنقل القمامة التى تحاصرهم بالشوارع، والتى تؤدى إلى إصابتهم بالأمراض الخطيرة .

وناشدوا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بسرعة التدخل السريع لدى رئيس المدينة ورئيسى حى أول وثانى المحلة لنقل القمامة التى تحاصرهم بالشوارع إلى مصنع تدوير القمامة بالمحلة للقضاء على تلال القمامة التى تحاصرهم بالشوارع.

انتشار القمامة (1)
انتشار القمامة (1)

 

انتشار القمامة (2)
انتشار القمامة (2)

 

انتشار القمامة (3)
انتشار القمامة (3)

 


محافظ الغربية

المحلة الكبرى

حي أول وثان المحلة

تلال القمامة

القمامة

النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة