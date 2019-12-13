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صور.. أهالى قرية الأعلام بالفيوم يستغيثون من مياه الصرف الصحي

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:00 ص
صور.. أهالى قرية الأعلام بالفيوم يستغيثون من مياه الصرف الصحي
الفيوم - رباب الجالي

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تحولت شوارع قرية الإعلام بـ محافظة الفيوم إلى برك ومستنقعات من مياه الصرف الصحي بسبب الطفح الذي يحدث بخزانات الصرف الصحي التي حفرها الأهالي أمام المنازل وهي لا تناسب طبيعة التربة بالقرية فتخرج المياه للشوارع  ما يضطر الأهالي بشكل يومي لفتح هذه الخزانات والاستعانة بسيارات الكسح التي تحصل منهم علي مبالغ كبيرة بشكل يومي وهو ما لا يتحملونه وطالب الأهالي من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الحالي بزيارة القرية والاطلاع على مشكلاتها.

تقول الحاجة كاملة إحدى سيدات القرية: نحن نعيش مأساة حقيقية بسبب الصرف الصحي الذي يغرق شوارع القرية ويسير أولادنا بالشوارع ويتعرضون للأمراض بسبب هذا الوباء وأحيانًا تكون المياه تغرق الشوارع بشكل يجعلنا نحمل أبناءنا وأحفادنا صباحا علي أعناقنا حتي مدخل القرية ليتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم وهو وضع غير آدمي ولا نعرف كيف نحل مشكلتنا فقعد وعدنا علي مدار 6 محافظين سابقين بوصول الخدمة للقرية وكان آخرهم المحافظ السابق اللواء عصام سعد الذي أكد أن الخدمة ستصل القرية مع بداية العام  المقبل ولم يتم بدء العمل حتي الآن تمهيدا لتركيب خطوط الصرف.

وطالبت الحاجة كاملة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الحالي بزيارة القرية والسير في شوارعها والاستماع من الأهالي مؤكدة أنها تثق أن هذا الوضع لن يرضيه أبدًا.

ولفتت السيدة الي أن جميع أهالي القرية مستعدون للتبرع بمبالغ مالية لوصول خدمة الصرف الصحي الي قريتهم.

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الفيوم

محافظة الفيوم

قرية الإعلام بالفيوم

القري المحرومة

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