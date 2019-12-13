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سفارة مصر بكندا تنظم محاضرة حول مومياوات الحضارة الفرعونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:53 ص
سفارة مصر بكندا تنظم محاضرة حول مومياوات الحضارة الفرعونية سفير مصر فى كندا يشارك فى المحاضرة
كتب : أحمد جمعة

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نظمت السفارة المصرية في أوتاوا يوم أمس الخميس محاضرة للدكتورة سحر سليم خبيرة المسح الضوئي للموميات الفرعونية، وأستاذ الأشعة بكلية الطب بجامعة القاهرة وعضو الفريق المصري المعني بدراسة المومياوات الملكية، وذلك بالتعاون مع المتحف الكندي للتاريخ والمكتب الثقافي والتعليمي بمونتريال.

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وأشار السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، إلى أن المحاضرة شهدت إقبالا ًوتفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين تجاوز عددهم المائة شخص، من مختلف فئات المجتمع الكندي من خبراء وباحثين في علوم الآثار والتاريخ، وأساتذة الجامعات و السفراء المعتمدين في كندا، فضلًا عن قيادات المتاحف الكبرى في العاصمة أوتاوا وعلى رأسهم المدير التنفيذي لمؤسسة كراون الفيدرالية التي تدير المتحف الكندي للتاريخ ومتحف الحرب الكندي.

هذا، وقد ألقى السفير المصرى كلمة فى مستهل المحاضرة، رحب خلالها بالخبيرة المصرية، مؤكداً على أن الحضارة المصرية القديمة ستظل مصدر إلهام للبشرية عبر العصور، مشيدا بالاكتشافات التى توصل إليها الفريق المصري الذى تحظى الدكتورة سحر سليم بعضويته، والذي تخصص في عملية المسح الضوئي للمومياوات الملكية خلال فترة الأسرة الحديثة.

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ومن جانبها، ألقت الدكتورة سحر سليم الضوء خلال المحاضرة على الاكتشافات الأخيرة الخاصة بالمومياوات الملكية وكيفية الاستعانة بجهاز الأشعة المقطعية لفحصها من أجل الكشف عن العديد من الأسرار حول حياة ووفاة ملوك الفراعنة.

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الجدير بالذكر، أن المحاضرة عقدت بمركز الموارد بالمتحف الكندى للتاريخ، وهو يُعد المتحف الوطنى للتاريخ الإنسانى فى كندا، ويُعنى بدراسة وعرض التراث المادي الكندي عبر العصور ، وما يتميز به من تنوع ثقافى وحضارى.


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