سفارة مصر بكندا تنظم محاضرة حول مومياوات الحضارة الفرعونية

نظمت السفارة المصرية في أوتاوا يوم أمس الخميس محاضرة للدكتورة سحر سليم خبيرة المسح الضوئي للموميات الفرعونية، وأستاذ الأشعة بكلية الطب بجامعة القاهرة وعضو الفريق المصري المعني بدراسة المومياوات الملكية، وذلك بالتعاون مع المتحف الكندي للتاريخ والمكتب الثقافي والتعليمي بمونتريال.
هذا، وقد ألقى السفير المصرى كلمة فى مستهل المحاضرة، رحب خلالها بالخبيرة المصرية، مؤكداً على أن الحضارة المصرية القديمة ستظل مصدر إلهام للبشرية عبر العصور، مشيدا بالاكتشافات التى توصل إليها الفريق المصري الذى تحظى الدكتورة سحر سليم بعضويته، والذي تخصص في عملية المسح الضوئي للمومياوات الملكية خلال فترة الأسرة الحديثة.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة سحر سليم الضوء خلال المحاضرة على الاكتشافات الأخيرة الخاصة بالمومياوات الملكية وكيفية الاستعانة بجهاز الأشعة المقطعية لفحصها من أجل الكشف عن العديد من الأسرار حول حياة ووفاة ملوك الفراعنة.
الجدير بالذكر، أن المحاضرة عقدت بمركز الموارد بالمتحف الكندى للتاريخ، وهو يُعد المتحف الوطنى للتاريخ الإنسانى فى كندا، ويُعنى بدراسة وعرض التراث المادي الكندي عبر العصور ، وما يتميز به من تنوع ثقافى وحضارى.
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