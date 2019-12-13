روسيا وباراجواى تبرمان اتفاقية للتعاون فى الشؤون الجمركية

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أبرمت روسيا وباراجواى، اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة فى الشؤون الجمركية.

وقالت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية - في بيان نشر على موقعها الرسمي، وأورته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الخميس - "تُعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية على المستوى الحكومي بين روسيا وباراجواي التي تضع أساساً قانونياً للتعاون المستقبلي بين هيئتي الجمارك في البلدين".

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية الحكومية في 10 ديسمبر في أسونسيون، من قبل نائب رئيس مصلحة الجمارك الفدرالية في روسيا فلاديمير إيفين، ومدير مصلحة الجمارك الوطنية في باراجواي خوليو فيرنانديس.

وتتيح أحكام الوثيقة فرصًا واسعة للتفاعل بين البلدين في مجال مكافحة التهريب والتزوير وأنواع أخرى من الجرائم الجمركية، شأنها شأن تنفيذ تدابير مشتركة لتبسيط الإجراءات الجمركية في التجارة المتبادلة، وتبادل المعلومات الأولية عن البضائع المنقولة عبر الحدود، والمساعدة المتبادلة في مسائل استحصال الرسوم الجمركية، وإدارة المخاطر، وتدريب الموظفين، وكذلك تبادل ودراسة الإحصاءات الجمركية.