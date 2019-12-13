سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا وباراجواى تبرمان اتفاقية للتعاون فى الشؤون الجمركية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:06 ص
روسيا وباراجواى تبرمان اتفاقية للتعاون فى الشؤون الجمركية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرمت روسيا وباراجواى، اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة فى الشؤون الجمركية.
وقالت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية - في بيان نشر على موقعها الرسمي، وأورته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الخميس - "تُعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية على المستوى الحكومي بين روسيا وباراجواي التي تضع أساساً قانونياً للتعاون المستقبلي بين هيئتي الجمارك في البلدين".
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية الحكومية في 10 ديسمبر في أسونسيون، من قبل نائب رئيس مصلحة الجمارك الفدرالية في روسيا فلاديمير إيفين، ومدير مصلحة الجمارك الوطنية في باراجواي خوليو فيرنانديس.
وتتيح أحكام الوثيقة فرصًا واسعة للتفاعل بين البلدين في مجال مكافحة التهريب والتزوير وأنواع أخرى من الجرائم الجمركية، شأنها شأن تنفيذ تدابير مشتركة لتبسيط الإجراءات الجمركية في التجارة المتبادلة، وتبادل المعلومات الأولية عن البضائع المنقولة عبر الحدود، والمساعدة المتبادلة في مسائل استحصال الرسوم الجمركية، وإدارة المخاطر، وتدريب الموظفين، وكذلك تبادل ودراسة الإحصاءات الجمركية.


روسيا

باراجواى

الشؤون الجمركية

فلاديمير إيفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة