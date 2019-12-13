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رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر: بلادنا دخلت عهدا جديدا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:00 م
رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر: بلادنا دخلت عهدا جديدا محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر
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أكد محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر ، اليوم الجمعة ، أن الجزائر دخلت عهدا جديدا بعد الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس لتبدأ مرحلة واعدة فى تجسيد الديمقراطية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية كانت فى مستوى التطلعات والآمال.


وأشاد شرفى فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة بنجاح هذا الموعد الانتخابي، وقال إن "الجزائر دخلت عهدا جديدا لتبدأ مرحلة واعدة فى تجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية".


وأوضح :"أن العملية الانتخابية كانت فى مستوى الآمال والتطلعات وجرت فى جو خرج فيه الشعب فى مشهد احتفالى لم تشهد الجزائر له مثيل منذ الاستقلال، عبر فيه المواطنون عن آرائهم بكل شفافية وديمقراطية وحرية ".


وأشار إلى أن الشعب حقق أعلى نسبة فى المشاركة متحديا كل الظروف وموحدا صفوفه، وهنأ كل من ساهم فى هذا الإنجاز العظيم للشعب الجزائري، خاصة الجيش وكل قوات الأمن المختلفة بالإضافة إلى الأطراف الموقعة على ميثاق أخلاقيات الحملة وأعضاء السلطة المستقلة للانتخابات.


وقال إن "هذا الإنجاز التاريخى الكبير، لم يأت إلا بفضل المجهودات الجليلة والمرافقة الحكيمة والالتزامات الواعدة التى قطعها الجيش وقيادته الرشيدة وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الذى التزم ووفى بدعم سلمية الحراك الشعبى بكل حكمة وعقلانية وبألا تراق قطرة دم واحدة".


وأشاد بالدعم الدائم والمشجع للسلطة المستقلة للانتخابات فى كل خطواتها مما مكنها من العمل بكل ثقة وشجاعة للمضى فى إرساء قواعد الشفافية والديمقراطية والوقوف على مسافة واحدة بين كل المترشحين وتمكين المواطن من أن يكون المراقب الأول لصوته وصاحب القرار فى اختيار الرئيس.


وأكد :"أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، خير دليل على استجابة الشعب لنداء الوطن وهو الذى هب للإدلاء بأصواته لفائدة المترشحين لتولى أعلى منصب فى الدولة".


وتقدم محمد شرفى بالتهنئة للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن المجلس الدستورى سيعلن فى وقت لاحق النتائج النهائية للانتخابات.


الجزائر

الانتخابات الجزائرية

عبد المجيد تبون

رئيس الجزائر

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