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دراسة ترصد توقعات تحسن مستوى النشاط الاقتصادى من أكتوبر إلى ديسمبر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:00 ص
دراسة ترصد توقعات تحسن مستوى النشاط الاقتصادى من أكتوبر إلى ديسمبر النشاط الاقتصادى المصري
كتب: مدحت عادل

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جاءت توقعات الشركات الكبيرة متفائلة بشأن المبيعات المحلية والصادرات للربع "أكتوبر- ديسمبر" 2019 ولكن أقل تفاؤلا من الربع السابق بالنسبة للإنتاج والمبيعات المحلية، وأكثر تفاؤلا بالنسبة للصادرات، وفقا لبارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأظهرت النتائج ارتفاعا في مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية، بينما جاءت التوقعات أقل تفاؤلا حيال المخزون السلعي في ذات الفترة، وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد توقع مجتمع الأعمال تحسن كافة مؤشرات النشاط الاقتصادي للربع محل الدراسة ولكن بوتيرة أقل من الشركات الكبيرة، كما أظهرت النتائج تفاؤل الآراء حيال الصادرات.

توقعات الشركات الكبرى للاقتصاد
توقعات الشركات الكبرى للاقتصاد

وعلى المستوى القطاعي، جاءت التوقعات للربع القادم إيجابية بوجه عام لقطاع الصناعات التحويلية وقطاعات الخدمات، فيما عدا قطاع الخدمات المالية، حيث أفادت الشركات في قطاع الاتصالات بأكثر التوقعات تفاؤلا، وربما يعزى ذلك لتوجه الدولة للتحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، يليه قطاع النقل، ثم قطاع السياحة نظرا لجهود الحكومة الرامية إلى الترويج للقطاع خارج مصر، وقرار استئناف رحلات شركة الطيران البريطانية لمصر.

وأظهرت النتائج تحسن قطاع التشييد والبناء، يليه قطاع الصناعات التحويلية، وربما يعزى ذلك إلى تبني البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، في حين جاءت توقعات قطاع الخدمات المالية أقل تفاؤلا خلال الربع المقبل على الرغم من اتجاه الحكومة لتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف من قيمة التداول.


المصرى للدراسات الاقتصادية

المركز المصرى للدراسات

النشاط الاقتصادى

اخبار الاقتصاد

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