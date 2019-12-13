داود أوغلو يدعو لإصلاح شامل فى تركيا فى تحد لأردوغان

أنقرة (رويترز)

صوب رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، سهامه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال إن تركيا أصبحت مكبلة بقيود احتكار السلطة والأزمة الاقتصادية ومناخ الخوف داعيا إلى إصلاح شامل للنظام السياسى فى البلاد.

وقال فى معرض الإعلان عن حزبه الجديد، الذى يمكن أن يؤدى إلى مزيد من التآكل فى شعبية أردوغان بعد تعرض حزبه العدالة والتنمية الحاكم لانتكاسات فى الانتخابات المحلية هذا العام، إن "من يحكمون تركيا ليس لديهم برنامج يتجاوز حدود البقاء فى السلطة".

وبعد يوم من تقديم طلب لتأسيس حزب سياسى جديد أطلق عليه اسم حزب المستقبل، قال داود أوغلو إن النظام القضائى فى تركيا أصبح آلية "مهيبة أكثر من كونها موضعا للثقة" وإن الاقتصاد يغوص فى "أزمة عميقة"، وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامى 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان.

ودون أن يذكر أردوغان بالاسم، انتقد داود أوغلو بشدة تركيز السلطة فى قبضة الزعيم التركى الذى يحكم البلاد منذ أوائل عام 2003، عندما شغل منصب رئيس الوزراء فى البداية قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.