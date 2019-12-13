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ثالث أكبر الأحزاب النمساوية يفصل رسمياً رئيسه السابق على خلفية قضية فساد

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:10 م
ثالث أكبر الأحزاب النمساوية يفصل رسمياً رئيسه السابق على خلفية قضية فساد البرلمان النمساوى
فيينا /أ ش أ/

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أعلن نوربرت هوفر رئيس حزب "الحرية" - ثالث أكبر الأحزاب النمساوية - فصل رئيس الحزب السابق هاينز كريستيان شتراخه بشكل نهائى من عضوية الحزب وكل نشاطاته.

وقال هوفر، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن فصل شتراخه جاء بسبب إقدامه على أفعال ألحقت أضرارا فادحة بالحزب وبمستقبله السياسي، مشيرًا إلى أن القرار جاء بالإجماع وصدر عن محكمة الحزب فى اجتماع سابق.

وأشار هوفر إلى أن عضوية شتراخه عُلِقَت منذ بداية أكتوبر الماضي؛ بسبب الكشف عن فضيحة الفساد السياسى والمالي، التى أدت إلى انهيار الحكومة السابقة وعُرِفَت باسم "قضية ابيزا" والتى ثبت خلالها إهدار شتراخه لأموال الحزب والدخول فى صفقات سياسية مشبوهة.

وأضاف هوفر أن قرار الفصل سيكون بداية لتدشين مستقبل أفضل لحزب الحرية والذى حقق نجاحات سابقة قبل وقوع تلك القضية.

 


الأحزاب النمساوية

النمسا

أخبار النمسا

الرئيس السابق لأكبر الأحزاب

قضية فساد

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