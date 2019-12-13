توقيع الكشف الطبى على 1750 مريض فى قافلة طيبة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت مديرية الصحة بالشرقية، من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية قرموط صهبرة التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، حيث تم الكشف الطبى على 1750 مريض واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم تنظيم ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى، وطرق الفحص الذاتى للثدى، وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام قمحاوى، منسق القوافل العلاجية بالمديرية .



الكشف على 1750 مريض بالشرقية



الكشف على 1750 مريض بالشرقية



الكشف على 1750 مريض بالشرقية