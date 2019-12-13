سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تقرير كويتى: عدد المسافرين فى 2019 على الطائرات بلغ 4.54 مليار مسافر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:46 م
تقرير كويتى: عدد المسافرين فى 2019 على الطائرات بلغ 4.54 مليار مسافر طائرة - ارشيفية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى الكويت ، أن هناك تغيرات كثيرة وقعت خلال لـ 20 عام الماضى، فيما يخص أسعار تذاكر الطيران ، وتم تخفيض اسعار التذاكر بنسبة 64% عما كانت فى فيه منذ 20 عام، ليبلغ حالياً السعر الوسطى لتذاكر الذهاب والإياب 293 دولاراً دون ضرائب وذلك وفقاً لتقرير صدر عن الاتحاد الدولى للنقل الجوي، ونشرته صحيفة القبس الكويتية.

وقدر الاتحاد الكويتى عدد المسافرين فى 2019 بنحو 4.54 مليار مسافر، مع توقع زيادة نسبتها %4 فى 2020 إلى 4.72 مليار، مضيفاً أن متوسط الربح الصافى عن كل مسافر يساوى 5.7 دولار أمريكي، متوقعاً ارتفاع ذلك الربح إلى أكثر من 6 دولارات ، مشيرا الى أن قطاع النقل الجوى سيسجل فى نهاية العام الجارى أرباحاً تقدر بـ 25.9 مليار دولار.

يذكر أن التوقعات سابقاً كانت تشير إلى 28 ملياراً، أى أكثر من العام الحالى الذى أتى مخيباً للآمال قليلاً، لا سيما على صعيد الشحن الذى سجل 61.2 مليون طن فى 2019، وهو المعدل الأكثر انخفاضاً خلال 3 سنوات.

 


الكويت

الطيران الكويتى

اخبار العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طيران الكويتية تحتل المركز الأول فى انضباط المواعيد بالشرق الأوسط

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 12:06 م

طائرة كويتية تتعرض لحادث ارتطام بعد هبوطها بفرنسا دون إصابات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:40 ص

صور جديدة لطائرة كويتية بعد ارتطامها بكتلة ثلجية فى مطار رفيق الحريرى ببيروت

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:07 م

"الطيران الكويتى": القاهرة أولى وجهات الكويتيين لقضاء عطلة الإسراء والمعراج

السبت، 14 أبريل 2018 09:24 ص

الطيران الكويتى: حركة الملاحة الجوية فى المطار تسير بصورة طبيعية

الأربعاء، 24 مايو 2017 02:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة