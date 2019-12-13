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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:37 م
خالد صلاح
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تعرف على شروط الدخول لغرفة العزل وفقا لوزارة الصحة فى عمان

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:00 م
تعرف على شروط الدخول لغرفة العزل وفقا لوزارة الصحة فى عمان غرفة العزل الطبى-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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العزل الطبي، أو غرفة لعزل المريض، أمور يقوم بها بعض الأطباء عند إجراء عملية خطيرة لمريض ما، أو عندما يكون هذا الشخص يعاني من نقص شديد في المناعة بالجسم، وهذا الأمر يطلب ابتعاد المريض عن كل محاطين تجنبا لإصابته بأي مرض مناعي.  
 
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الشروط التي يجب القيام بها من قبل الأشخاص المرضي الذين يجلسون في غرفة العزل، ومنها: 
 
العزل الطبى
العزل الطبى
 
-في بداية الأمر يجب تعقيم اليدين جيدا، بغسلهم بالماء والصابون، ثم بالمواد المعقمة. 
 
-علي الشخص أو الطبيب قبل الدخول لغرفة العزل ارتداء الرداء الواقي تجنبا لنقل أي فيروس أو ميكروب من علي ملابسك. 
 
-كما أنه عليك ارتداء القفازات تجنبا لنقل أي فيروس من علي اليدين. 
 
كما أنه يجب عليك قبل الخروج من غرفة العزل، إزالة القفازات ثم غسل اليدين جيدا، وعليك ازالة الرداء الواقي، ثم أخيرا عليك غسل اليدين جيدا للحفاظ علي صحتك بشكل كبير.   
 

غرفة العزل الطبى

العناية المركزة

عمان

وزارة الصحة

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